VIDEO | Il pallone e la maglia dell'Inter sulla bara, l'ultimo saluto a Gabriele: "Eri l'unico vero numero 10"

Più di mille persone al Don Bosco Ranchibile per i funerali del ragazzo di 18 anni morto sabato scorso in un incidente con lo scooter in viale Strasburgo. Presente anche Totò Cuffaro. Il messaggio del parroco Domenico Saraniti ai giovani: "Rendete sani i luoghi di divertimento". La fidanzata Giulia: "Eri quello giusto"