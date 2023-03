Tragedia di Custonaci, a Carini l'ultimo saluto alla famiglia Cataldo: "Erano uniti e sempre sorridenti"

“Una bella famiglia con il sorriso stampato in faccia. Del resto i racconti di amici e parenti confermano che si volevano bene ed erano molto uniti. E’ un distacco che pesa, ma bisogna trovare la forza”. Sono le parole di don Angelo Inzerillo, parroco della chiesa Mater Divinae Gratiae di Villagrazia di Carini dove questa mattina sono stati celebrati i funerali di tre delle cinque vittime morte nell'incidente di Custonaci, nel Trapanese: Matteo Cataldo (70 anni), la moglie Maria Grazia Ficarra (67) e il figlio Danilo (44). Insieme a loro, nel Fiat Doblò che si è schiantato contro un’Alfa Romeo 159, c’erano anche Matteo Schiera (72) e Anna Rosa Mancino (69). Sull’altra auto c’erano gli ericini Vincenzo Cipponeri (49) e M. P. G., 34 anni, che si trova tuttora ricoverata a Trapani. (Nella foto da sinistra Matteo Cataldo, Maria Grazia Ficarra e il figlio Danilo)

Le bare dei Cataldo sono state portate in spalla dai familiari e dagli amici che oggi si sono raccolti nel dolore per dare loro un ultimo saluto. Una tragedia che si aggiunge a un’altra che ha colpito 12 anni fa la famiglia Cataldo, quando morì il fratello maggiore di Danilo, Giampiero, durante un’immersione nel mare di Sferracavallo. “Pian piano - ha detto padre Inzerillo - stavano ritrovando la strada, venivano a messa. Qualcosa di incomprensibile, terribilmente funesto. Matteo, Maria Grazia e Danilo hanno ritrovato Giampiero, insieme stanno celebrando la Pasqua della resurrezione nell’incontro col Signore. Chiediamo per loro grazia e benedizione. Padre, madre e figlio hanno vissuto la loro vita nel lavoro e nell’amore. Una grave perdita per la comunità”.

Sull’incidente avvenuto sulla strada provinciale 16, nel territorio di Custonaci, indaga ora la Procura di Trapani che ha sequestrato le due auto coinvolte per cercare di ricostruire la dinamica di questo tragico scontro frontale. Secondo quanto ricostruito la famiglia Cataldo quel giorno era andata proprio nel Trapanese, avevano organizzato una gita per godersi insieme una po’ di relax. Poi la tragedia, lungo la strada del ritorno. Il giorno successivo molti conoscenti hanno raggiunto l’abitazione di via Magellano, a Carini, dove abitavano Matteo Cataldo, la moglie e il figlio, per piangere i loro amici.