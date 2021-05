VIDEO | Lacrime, applausi e sguardi verso il cielo: l'addio a Chiara, la ragazza morta in viale Regione

L'ultimo saluto nella parrocchia Sacra Famiglia in via Gaspare Mignosi, non lontano dalla Stazione. Il ricordo di due amici d'infanzia: "La prendevamo in braccio da piccola. Il giorno dell'incidente stava andando a lasciare l'anticipo per il vestito del matrimonio. Un dolore sconvolgente. Il suo sorriso resterà con noi". La mamma: "Sarà per sempre una stella"