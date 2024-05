VIDEO | L'addio ad Angelo Onorato in Cattedrale, la moglie: "Ha sparso amore, ora chiedo verità e giustizia"

Una cattedrale gremita di amici, parenti e semplici conoscenti. L'appuntamento è doloroso, ma nessuno vuole mancare all'ultimo saluto di Angelo Onorato, l'architetto e imprenditore trovato morto nella sua auto in una bretella di viale Regione in circostanze ancora tutte da chiarire. In prima fila la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato, insieme ai figli Salvatore e Carolina, la mamma, la sorella Laura e il fratello Leonardo. Tra i banchi della chiesa che ha accolto un migliaio di persone, anche la polizia a filmare i presenti a caccia di un dettaglio utile allo sviluppo delle indagini. La Procura indaga per omicidio contro ignoti, ma al momento la pista privilegiata sembra essere quella del suicidio, anche se la famiglia non ci crede.

Per la prima volta in pubblico, alla fine della messa, è proprio Francesca Donato a ringraziare chi in questi giorni è stato vicino a lei e alla sua famiglia, accendendo un faro su quello che crede sia un delitto in piena regola. "In questa città c'è tanto odio ma c'è ancora più amore - ha detto - e questo dobbiamo ricordarcelo sempre. E fare in modo che l'amore prevalga su quest'odio maledetto. E oltre a pregare per me e per i miei familiari, pregate perché sia fatta verità e giustizia, perché verità e giustizia è il minimo che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno per superare questa tragedia e per dare una speranza e un futuro a questa città e a tutta la Sicilia, perché non possiamo permettere di lasciare la Sicilia in mano a chi risolve con l'odio e con la morte i problemi. Voglio ringraziare - ha concluso - con tutto il cuore le forze dell'ordine, la squadra mobile, tutta la procura, la magistratura perché combattono ogni giorno per la verità, la legalità e la giustizia e questa è sempre stata e oggi sarà per sempre la mia battaglia e dovrà essere la nostra battaglia per tutti noi e per Angelo".

Tanta la commozione durante l'omelia celebrata da padre Filippo Sarullo, con i turisti rimasti fuori dalla chiesa monumentale, gremita in ogni angolo di posto. A pochi passi dai familiari Totò Cuffaro, segretario della Dc, apparso molto provato, e l'assessore democristiana Nuccia Albano, nominata dalla famiglia consulente tecnico, per la sua lunga esperienza da medico legale, e perito di parte durante l'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico. "Angelo era un cattolico praticante - ha detto don Sarullo - l'ho incontrato in tante occasioni. L'ultima un mese fa, mi mandò un messaggio che ho qui con me perché voleva celebrare i 25 anni di matrimonio con Francesca, ed è stato un bel momento. La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città. Ora lui è passato dalla morte alla vita. E a Francesca dico: sarà forza per i tuoi figli e i tuoi figli lo saranno per te. Se i nostri defunti ci vedono sereni, ci stanno sempre più accanto".

A celebrazione finita, sul pulpito sono saliti Laura e Leonardo Onorato per affidare al fratello un ricordo nel giorno dell'addio: "Ho chiuso gli occhi solo poche ore per notte - ha detto la sorella - e quando li riaprivo speravo sempre che tutto questo non fosse vero, è atroce, profondamente ingiusto, spero che sia fatta giustizia, consapevole però che nessuno ci permetterà mai di riabbracciarti. Allora saremo costretti a farti vivere in un modo diverso, nei nostri cuori e nelle nostre menti. Lasciavi il segno, eri bello da morire, straordinariamente ironico, ipnotizzavi tutti con i tuoi racconti di vita vissuta, più di tutti la tua cara nipotina, per dirle una delle tue tante storie pazzesche. Sorridevi sempre. Quando qualcuno si dilungava iniziavi ad annuire e concludevi con 'Vabbè, ho detto tutto'. Si potrebbe scrivere un libro su Angelo. Sant'Agostino diceva che la morte non è niente, sono solo passato dall'altra parte. Non sarà facile affrontare tutto questo senza di te. Buon viaggio fratello nostro. Da oggi avremo un angelo vero al nostro fianco". Per volontà dell'eurodeputata il denaro che doveva servire per l'acquisto di fiori sarà devoluto alla Caritas diocesana per i più bisognosi.