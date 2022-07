VIDEO | La tragedia di Sharm, l'ultimo saluto al piccolo Andrea: "La sorellina che avete in grembo parlerà ancora di lui"

Un dolore composto quello dei genitori Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile seduti accanto alla bara bianca, sostenuti dalla folla che ha gremito la Chiesa di San Basilio per i funerali del bimbo morto lo scorso 2 luglio in vacanza in Egitto. Presente anche il sindaco Roberto Lagalla che ha disposto per oggi il lutto cittadino. Il grido dell'ex parroco: "Tutta Palermo è con voi, pretendiamo la verità"

Un dolore composto quello dei genitori Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile seduti accanto alla bara bianca, sostenuti dalla folla che ha gremito la Chiesa di San Basilio per i funerali del bimbo morto lo scorso 2 luglio in vacanza in Egitto. Presente anche il sindaco Roberto Lagalla che ha disposto per oggi il lutto cittadino. Il grido dell'ex parroco: "Tutta Palermo è con voi, pretendiamo la verità". Alla madre incinta le parole di conforto: "Andrea ha scelto il nome della sua sorellina, Silvia con la sua vita parlerà ancora di lui".

Intanto non è bastata l'autopsia per accertare cosa ha ucciso il piccolo nel un resort a Sharm el Sheikh. All'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo è stato effettuato il nuovo esame autoptico (dopo quello disposto dalle autorità egiziane) che, però, non ha ancora chiarito le cause della morte. Bisognerà attendere l'esito degli accertamenti istologici e tossicologici, che arriveranno tra novanta giorni circa, per avere delle risposte. La Procura di Palermo, in seguito all'esposto presentato dallo studio legale Giambrone&Partners che assiste la famiglia, ha aperto un fascicolo e nominato un collegio di periti.

I genitori del piccolo potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all'Adnkronos. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Enrico Petrigni e condotta dal pm Bruno Brucoli. I genitori, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero spiegare ai magistrati cosa è accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. I pm vogliono capire se il bambino sia morto per un'intossicazione alimentare oppure da contatto.