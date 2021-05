VIDEO | La bara bianca, le lacrime e le magliette per Alessia: "Sarai sempre nei nostri cuori"

I sogni di Alessia calciati via in un attimo. Dentro il cimitero di Sant'Orsola, nonostante le centinaia di persone, c'è un silenzio assordante, rotto solo dal cinguettio degli uccelli e un breve ma intenso applauso. "Sarai per sempre nei nostri cuori" è la frase racchiusa in un cuore rosso sulla maglietta poggiata sulla bara bianca di Alessia Bommarito, la giovane di 21 anni morta insieme all'amica di sempre Chiara Ziami lunedì scorso nel tragico incidente di viale Regione Siciliana. La stessa maglia che indossano tutti gli amici e le persone care che le hanno voluto bene e che sempre gliene vorranno.

In prima fila davanti al feretro stracolmo di fiori, accanto all'immagine sorridente della calciatrice, la mamma Daniela e il fratello Niki, stretti in un dolore composto. Attorno alla bara la carezza leggera degli amici. All'interno della Chiesa del Santo Spirito, nel rispetto delle misure anti Covid, solo i familiari e i parenti più stretti.

"Perché piangete? Ma siete scemi? Ci avrebbe detto questo se fosse stata qui", raccontano alcune amiche asciugandosi il volto. Sì, perché Alessia era sempre sorridente, aveva una grande voglia di vivere e tannti sogni. Affrontava ogni situazione con la serenità di chi ha una grande forza d'animo nonostante la giovane età. Impossibile per tutti i presenti trovare altre parole. Solo lacrime, abbracci e occhi puntati al cielo, dove volano alti i palloncini bianchi per l'ultimo saluto.

Non sono mancanti momenti di tensione al cimitero tra i presenti e i giornalisti intervenuti per raccontare - con tatto e discrezione - l'ultimo saluto alla giovane Alessia.