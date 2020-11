Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Disordini al funerale di Ago alla Noce, l'uscita degli indagati dal commissariato

Un arresto e 7 denunce per i fatti accaduti a giugno, dopo la morte del sedicenne investito da un'auto in viale Regione Siciliana. L'ultimo saluto al giovane Cardovino sfociò in violenza, con alcuni agenti aggrediti dalla folla