L'incidente di viale Regione, i parenti di Samuele Fuschi in lacrime al funerale: "Lo avete ucciso voi"

"Lo avete ucciso voi, non dovete trovare pace". E' il grido dei parenti e degli amici alla fine dell'omelia per i funerali di Samuele Fuschi, il 38enne che venerdì è morto lungo la circonvallazione a causa di una buca sull'asfalto. L'uomo lascia una moglie e 4 figli, di cui la più piccola di 4 mesi.

La chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria, nel centro storico di Palermo, era colma di persona che hanno voluto dare l'ultimo saluto alla vittima. In prima fila la giovane vedova con i figli, tra cui il diciottenne Alessio, che sul luogo dell'incidente aveva detto: "Ora ci penserò io ai miei fratelli minori".

"E in quella fede devi sostenere sì la famiglia, ma devi sostenere soprattutto te stesso" ha detto don Massimiliano Lo Chirco, che ha celebrato l'omelia, rivolgendosi al giovane. "Proprio ieri abbiamo celebrato la Pentecoste - ha proseguito - ma mi sa tanto che questa terra non la vogliamo rinnovare". All'uscita dalla chiesa sono state fatte volare delle colombe bianche. La Procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio colposo, al momento a carico d'ignoti, ipotizzando un cedimento strutturale dell'asfalto.