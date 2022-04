VIDEO | Palermo saluta per l'ultima volta la sua Letizia Battaglia, le ceneri disperse nel mare di Mondello

Un rullino e il tappo di un obiettivo accanto alla bara, le luci stroboscopiche e una musica allegra per salutare per l'ultima volta la fotografa. In camera ardente c'è anche Vincenzo Agostino con la sua barba sempre più bianca: "E' stata tra i primi a combattere la mafia". La figlia Shobha: "Ha sofferto tanto, questa è la sua Pasqua". La salma sarà cremata