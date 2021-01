Bagheria a lutto: è morto Fra Giacomo Spalletta, funerali trasmessi in streaming

Nel 2019 ha ricevuto dell'assessore ai rapporti con le Chiese di Bagheria, Emanuele Tornatore, un attestato di benemerenza per il servizio svolto per la comunità. Lutto ieri nella città delle ville per la morte di Fra Giacomo Spalletta i cui funerali, che si sono svolti questa mattina, alle 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio, al tempo del Covid, sono stati trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook dei Frati minori di Sicilia "per raggiungere le tante persone che lo hanno conosciuto". Nato a Trieste 76 anni fa il frate viveva all’interno del Convento di Sant’Antonio, a Bagheria, da anni e da tempo era malato.

"Il Signore - affermano i frati minori di Sicilia - lo accolga tra le sue braccia, riconoscendolo come servo buono e fedele, dal cuore grande e innamorato della sua vocazione". Anche l'amministrazione comunale si è stretta al dolore della comunità francescana dei frati minori per la dipartita del frate che "ha assistito tante famiglie fragili della comunità bagherese". "Siamo addolorati per il lutto che ha colpito la comunità francescana cittadina e la parrocchia di Sant'Antonio - dicono il sindaco Tripoli e l'assessore Tornatore che testimoniano il cordoglio e la vicinanza di tutta l'amministrazione ai francescani". Condoglio anche dal presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino.

