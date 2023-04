Giornaliste aggredite durante un funerale, Assostampa: "Tutelare il diritto di cronaca, le istituzioni intervengano"

"Fare cronaca deve restare un pilastro della democrazia. Raccontare i fatti non può diventare sinonimo di paura, ma è diritto e dovere del giornalista. Non è ammissibile quello che è accaduto stamattina a due colleghe che seguivano a Palermo per il Giornale di Sicilia e per PalermoToday la cronaca del funerale della ragazza morta domenica scorsa in un incidente stradale a Termini Imerese. Qualcuno degli amici della giovane non ha gradito – non si capisce perché - riprese video e foto e si è rivolto alle colleghe con urla, spintoni e minacce". Così il segretario regionale dell’associazione siciliana della stampa Giuseppe Rizzuto, assieme al segretario della sezione di Palermo Gianluca Caltanissetta e alla segretaria del Gruppo Cronisti Siciliano Claudia Brunetto.

"Stiamo vivendo una settimana particolarmente dolorosa per l’informazione siciliana - continuano i rappresentanti del sindacato unitario dei giornalisti - in appena due giorni abbiamo dovuto apprendere con sgomento dell’auto bruciata a una collega e, subito dopo, dell’aggressione con minacce ad altre due giornaliste. Unica colpa? Informare. Alle colleghe ribadiamo massima vicinanza e sostegno».