Incendio a Carini, fiamme nel piazzale di un istituto di vigilanza privata

Incendio a Carini. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11.30 di oggi a Carini per un incendio divampato nell'area esterna dello stabilimento della Sicil Security, un istituto di vigilanza privata che si trova in via Archimede. Nonostante la grosse nube di fumo che si è alzata nella zona industriale, non si registrano ingenti danni né feriti. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri.

Dalle prime informazioni pare che siano andati a fuoco alcuni cumuli di materiale di scarto ammassati nel piazzale esterno. Gli stessi dipendenti dell'istituto di vigilanza privata, prima ancora dei vigili del fuoco, avevano azionato gli estintori circoscrivendo di fatto il rogo. Al loro arrivo le squadre antincendio hanno solo dovuto definire l'intervento e verificare le condizioni di sicurezza generali.

L'incendio nell'impresa edile tra Terrasini e Carini

I carabinieri hanno eseguito alcuni accertamenti dopo l'incendio che due notti fa ha colpito un immobile al confine tra Terrasini e Cinisi utilizzato temporaneamente dalla ditta D'Amore come deposito per materiali vari, pannelli in polistirolo per realizzare lavori di coibentazione e altro ancora. "Abbiamo registrato danni per 100 mila euro", ha detto a PalermoToday il titolare dell'impresa.

La villetta, secondo quanto ricostruito, era stata concessa all'impresa da un privato per custodire del materiale. Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno eseguito un sopralluogo per stabilire cosa abbia scatenato il rogo. Nell'area colpita dalle fiamme è stato trovato un bidone in cui c'erano tracce di liquido infiammabile, forse benzina, ma non è ancora chiaro se fosse in dotazione a qualche macchinario. Al vaglio le immagini di alcune telecamere.