Ecco Eugenio, il fumetto da toccare e ascoltare che spiega ai ragazzi i programmi dell'Unione europea

Si chiama EUGenio ed è un folletto vestito con la bandiera europea che vola nei cieli del vecchio continente a bordo di uno skateboard, partendo da Palermo e toccando le principali città del vecchio continente. E' il protagonista di un fumetto molto particolare, realizzato dall'associazione Informagiovani/IGNnet, utilizzato per introdurre ai giovani una maxi guida ai programmi comunitari.

Il fumetto oltre che nella classica versione tradizionale stampata a colori, è stato infatti realizzato anche in versione tattile in linguaggio Braille ed in formato audio, in modo da essere accessibile e fruibile anche da giovani ciechi o ipovedenti. Il lavoro per produrre la guida è stato realizzato durante l'anno scolastico 2023-2024 in parallelo con le attività di informazione svolte con gli studenti della città e della provincia di Palermo all'interno della rete Europea Eurodesk e del progetto "Lascia il segno" finanziato dall'Ue e dalla presidenza della Regione Siciliana,

"Ci siamo resi conto - affermano i responsabili di InformaGiovani - del fatto che spesso proprio i giovani che ne avrebbero maggiore bisogno sono quelli che hanno più difficoltà ad accedere alle tante opportunità offerte dai programmi comunitari, da Erasmus+ o il Corpo europeo di solidarietà ma anche tante altre iniziative. Da questa constatazione è nata l'idea di questo fumetto accessibile ed inclusivo realizzato con l'Unione dei ciechi, così come sono nate le iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con gli uffici della Giustizia minorile rivolte a ragazzi e ragazze in messa alla prova. In questo modo i programmi comunitari diventano davvero aperti alla partecipazione di tutti e tutte e sono uno strumento di inclusione e riabilitazione sociale".

La guida ed il fumetto sono accessibili gratuitamente online all'indirizzo www.informa-giovani.net/Eugenio dove è anche possibile richiedere le copie in Braille.