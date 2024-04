"Puzza di sigaretta sul volo Palermo-Bergamo", ragazza sorpresa a fumare in bagno: sarà multata

Il volo Palermo-Bergamo dura poco più di un'ora e mezza. Forse troppo per una giovane incallita fumatrice che stamattina è stata sorpesa con la sigaretta nel bagno dell'aereo di Ryanair che era partito dal Falcone Borsellino alle 8.30. La ragazza, una lombarda, all'atterraggio. avvenuto alle 10.10, a Orio al Serio, è stata prelevata dai poliziotti che l'hanno poi identificata e segnalata all'Enac. "Sarà poi l'ente nazionale aviazione civile a comminare una sanzione in base ai regolamenti", fanno sapere dalla Questura di Bergamo.

A raccontare l'accaduto è Eugenio Flaccovio, palermitano, in viaggio per lavoro, che si trovava a bordo del velivolo. "A un certo punto i passeggeri seduti vicino al bagno hanno iniziato ad avvertire puzza di fumo e hanno chiesto al personale di bordo di intervenire. Una hostess si è avvicinata al wc e ha scoperto la ragazza che in barba ai divieti aveva appena consumato una sigaretta".

L'equipaggio ha successivamente avvertito la polizia di frontiera presente nello scalo bergamasco. Una volta che l'aereo è planato sulla pista di Orio al Serio, i passeggeri sono stati invitati a rimanere seduti. Un agente è salito a bordo e ha chiesto alla ragazza di seguirlo negli uffici. Successivamente sono stati fatti sbarcare tutti gli altri viaggiatori. "Abbiamo perso soltanto una decina di minuti - osserva Flaccovio - ma, davanti a episodi del genere, mi chiedo dove possano arrivare l'ignoranza e la superficialità".