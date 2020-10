Gangi, guglia danneggiata da un fulmine: pellicole e reti per proteggere il campanile

Intervento dei vigili del fuoco a Gangi dopo il fulmine che ha colpito la chiesa di San Cataldo. Le squadre del Nucleo Speleo alpino fluviale hanno messo in sicurezza la guglia del campanile dell'edificio sacro di corso Giuseppe Fedele Vitale, colpito in estate da una saetta cha ha provocato il distacco di una porzione del rivestimento in mattoni.

Il personale del 115 ha rimosso i mattoni pericolanti prima di procedere, in accordo con i tecnici della Soprintendenza dei Beni culturali, con l'applicazione di alcune pellicole e di una rete metallica fissata con cinghie. Un accorgimento necessario per evitare infiltrazioni d'acqua in vista delle prossime piogge. Successivamente si procederà con le opere di consolidamento e restauro.





