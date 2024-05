Zona corso Calatafimi, 4 giovani su una Mercedes non si fermano all'alt: presi dopo un inseguimento da film

Non si fermano all'alt dei carabinieri e danno vita a un inseguimento da film. Quattro giovani palermitani tra i 18 e i 20 anni anni sono stati denunciati dai carabinieri per non essersi fatti identificare, oltre che per aggressioni e minacce. E' successo nella notte tra martedì 29 e ieri, 30 maggio, in via Filippo Paruta, nella zona di corso Calatafimi.

I quattro, a bordo di una Mercedes, non si sono fermati all’alt dei carabinieri del nucleo radiomobile. E' così scattato un inseguimento da film che si è concluso in via Santicelli. Qui i giovani sono stati bloccati dai militari che avevano chiesto rinforzi. I quattro non hanno voluto fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei carabinieri. Per tutti è così scattata la denuncia.