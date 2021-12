"C'è una forte puzza di gas", perdita in una presa vicino piazza Borsa

La prima telefonata è arrivata dai vigili urbani, poi due residenti: "C’è una forte puzza di gas". L’allarme è scattato in piazza Borsa questa mattina, prima delle 7, per un problema alla rete pubblica che ha reso necessario delle squadre di Amg Energia spa. L’erogazione è stata temporaneamente sospesa per per consentire la manutenzione.

I tecnici hanno verificato gli impianti individuando una presa del gas di via Calascibetta danneggiata da ignoti. "La presa, una derivazione d’utenza di bassa pressione che si trova in via Calascibetta, era stata danneggiata da un incidente stradale", spiegano dalla società partecipata del Comune che gestisce la rete in città.

In un primo momento sembrava che il problema fosse legato alla rottura di un tubo di media pressione. "Un tubo di rete che non è presente nella zona", precisano ancora dalla società partecipata del Comune. "Alle 8 l’intervento di ripristino della presa gas - concludono - era già ultimato e l’erogazione è stata riavviata".

"In casi come questo raccomandiamo di allertare subito il numero verde destinato alle emergenze gas. Le chiamate tempestive, arrivate anche dai residenti, ci hanno consentito di individuare e risolvere subito il problema", sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera.

Risale all’11 dicembre la tragedia di Ravanusa, il comune nell’Agrigentino che ha pianto la morte di dieci persone, fra le quali un bambino ancora nel grembo della madre. Un’esplosione devastante che ha sventrato un palazzo e causato seri danni proprio a causa di una fuga di gas. Sull’episodio la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda e valutare eventuali responsabilità.