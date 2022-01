L'impianto perde gas e i termosifoni restano spenti: bambini al gelo alla scuola elementare Calandrucci

Termosifoni spenti e bimbi al gelo nella scuola elementare Calandrucci, questo perché l'impianto di riscaldamento non può essere acceso a causa di una perdita di gas. Ad accorgersene è stata l'Amg quando a dicembre ha controllato i tubi dove passa il metano che alimenta le caldaie. E la stessa azienda partecipata si dice in attesa di essere autorizzata dal Comune per risolvere il problema.

A segnalare il disservizio a PalermoToday sono i genitori degli alunni. "Al rientro in classe dopo le vacanze - racconta il papà di un bambino - il disagio non è stato ancora risolto e così mio figlio, come del resto i suoi compagni, deve portarsi dietro una coperta per non soffrire il freddo".

L'assessore Giusto Catania, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Giuliana Saladino di cui il plesso fa parte, tranquillizza: "Amg già da una settimana sta lavorando nel plesso di via Barisano da Trani, interessato da problemi all'impianto. Sull'altro plesso interverranno a seguire. Sul gas non si scherza: meglio sentire freddo - conclude Catania - che rischiare un'esplosione".

I genitori degli alunni che frequentano i due edifici però chiedono di fare presto: "Ovviamente - continua il padre - per problemi di areazione della classe, visto che siamo ancora in piena emergenza Covid tutte le finestre rimangono aperte e i bambini quando escono dalla classe hanno le mani viola dal freddo".

Ma a quanto pare l'attesa è destinata a continuare. "Prima di eseguire la manutenzione straordinaria - chiariscono dalla partecipata - Amg Energia ha presentato i preventivi al Comune. Quello dei lavori straordinari dei plessi Fuga/Calandrucci è ancora in attesa di autorizzazione. Nel momento in cui verrà autorizzato avvieremo l'intervento in tempi brevissimi". Nell'attesa che questo accada i bambini quindi dovranno rimanere al gelo. Almeno fino a quando il Comune - di cui il preside fa parte in qualità di assessore - non autorizzi l'intervento.