"Voglio andare nel posto più lontano possibile": 54enne scappa da casa, lo trovano sul treno

Quattro indagati, 3.165 persone controllate, 8 minori rintracciati e 13 treni presenziati; 27 veicoli ispezionati e 278 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio dell'attività di controllo nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2021 della polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. In particolare a Palermo, gli operatori della polfer hanno rintracciato 8 ragazzini che si erano allontanati dalle comunità cui erano affidati.

Ad Agrigento, invece, è stato rintracciato un 54enne "che si era allontanato dalla propria abitazione a Palermo con l'intento di raggiungere una qualsiasi località, più lontana possibile", si legge in una nota. L'uomo, dopo essere stato rassicurato dagli agenti, si è convinto di far ritorno a casa.

Gli agenti, dopo aver acquistato il biglietto ferroviario, d'accordo con la famiglia nel frattempo contattata, lo hanno accompagnato a bordo del treno diretto nel capoluogo siciliano.