Frode fiscale, evasione e riciclaggio: in manette il re dei surgelati di Palermo e la figlia di un boss

In manette con l’accusa di frode fiscale internazionale il "re dei surgelati" di Palermo, Salvatore Vetrano, ritenuto tra l'altro vicino a Cosa Nostra, e la figlia del boss Giuseppe Bruno, Anna, nell'ambito di un'indagine per frode fiscale transnazionale aggravata dall'agevolazione mafiosa su prodotti ittici importati a Genova. Sono cinque gli arresti eseguiti dalla guardia di finanza che hanno sequestrare oltre 3 milioni in Italia e all'estero. All'imprenditore Vetrano è anche contestata l'aggravante di agevolare Cosa Nostra.

I militari del comando provinciale di Genova e del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico), coordinato dai procuratori Federico Manotti e Giancarlo Vona, hanno eseguito due diverse ordinanze cautelari personali e reali emesse dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, anche nei confronti di Mauro Castellani, Giuseppe Licata e Sebastiana Germano (gli ultimi due ai domiciliari).

In totale sono 12 le persone indagate, alcune residenti in Liguria o titolari di società con sede nella Regione. Le accuse, a vario titolo sono associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento Iva aggravati dalla trans nazionalità.

Tre indagati sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti attraverso le "società cartiere" Mondocarne srl, Caribian srl, Pescado mediterraneo srls, Marfish srl, Sarda Fish srl, Ittica monzese srl, Blau pesca srl, nonché attraverso la Lg surgelati srl per un imponibile complessivo di oltre 31 milioni. Due indagati, ricostruiscono dalla procura ligure, sono accusati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per aver utilizzato nelle dichiarazioni Iva della Liguria surgelati srl e della ditta Castellani Mauro fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre 3 milioni e un’Iva evasa di 395 mila euro emesse da "società cartiere".

Altri quattro sono accusati di omesso versamento dell’Iva per non aver versato quanto dovuti in base alle dichiarazioni annuali di quattro “società cartiere per un ammontare complessivo di oltre 1.346.000 euro. Un indagato è accusato di dichiarazione infedele per aver indicato nella dichiarazione Iva di una "società cartiera" (Marfish srl) elementi passivi inesistenti per un importo di 387.332 euro. Tre indagati sono accusati di omessa dichiarazione mentre sei sono accusati di trasferimento fraudolento di valori per aver fittiziamente attribuito la titolarità di quote del capitale sociale di 10 società con sede in Italia (Liguria surgelati, Liguria surgelati trading, Caribian pesca, Pescado mediterraneo, Marifish, Sarda fish, Ittica monzese, Blau pesca, Lg surgelati), di due società con sede in Spagna (Pescados y mariscos italianna e Grupo alimentario Bruno&Vetrano) e di tre società con sede in Portogallo "a soggetti compiacenti, al fine di dissimularne la reale riconducibilità a Vetrano", dicono dalla finanza.

Tre indagati infine sono accusati di autoriciclaggio per aver impiegato e trasferito in attività economiche e imprenditoriali somme di denaro (oltre 156 mila euro) costituenti il profitto dei reati di trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’Iva e omessa presentazione della dichiarazione Iva.

I sequestri, che riguardano il territorio italiano, il territorio spagnolo e quello portoghese, riguardano 100 rapporti finanziari, di cui 54 si trovano in Italia, 26 in Spagna e 20 in Portogallo, quote del capitale sociale di 15 società, di cui 7 con sede in Italia, due società di Genova (Liguria surgelati srl e Liguria surgelati trading srl) e nove immobili tra le province di Genova, Palermo e Cuneo.