VIDEO | I "I tiempu cinn'è picca, arruspigghiamuni n'anticchia", in migliaia al Massimo per l'emergenza clima

E' il giorno del "Fridays for Future": dopo quasi due anni di stop causa pandemia in tantissimi sono tornati a protestare contro il cambiamento climatico sulle orme di Greta Thunberg. "Staiu squarannu" e "Ci state rubando il futuro" si legge in alcuni cartelli