Villa Sofia, niente posti in reparto: restano più di 2 giorni in una barella del pronto soccorso col femore rotto

Sono rimasti in una barella del pronto soccorso di Villa Sofia col femore rotto per oltre 48 ore. Il reparto di Ortopedia è saturo e così l'intervento per ricomporre la frattura non può essere programmato in tempi brevissimi. E' la disavventura di un uomo di 32 anni e una donna di 41, accomunati dallo stesso destino: entrambi infatti sono giunti in ospedale con la gamba rotta a inizio settimana a bordo di un'ambulanza. "Non possono essere ingessati, attendono soltanto l'operazione" spiegano i familiari. La direzione dell'azienda ospedaliera, contattata da PalermoToday, ha preferito non rilasciare alcuna replica.

Il trentaduenne, dopo un incidente con la moto, si è fratturato il femore, il polso e alcune dita di una mano, cui si aggiunge un trauma cranico e altre microlesioni al torace. "E' in attesa di intervento - racconta la moglie di F.C. a PalermoToday - ma stiamo aspettando da giorni che si liberi un posto per un uomo in reparto. E' nudo con pannolone e catetere, su una barella, ma neppure gli antidolorifici fanno più effetto. Sono passati oltre due giorni e ancora non abbiamo notizie".

L'uomo è arrivato in codice rosso dopo il sinistro che lo ha visto coinvolto. "Ho chiesto ai medici se fosse possibile trasferirlo in un altro ospedale o momentaneamente in un altro reparto, che non sia Ortopedia - precisa - e mi è stato detto che è meglio non toccarlo, perché è una brutta frattura quella al femore. Inoltre, non può usare entrambe le mani, una è ferita l'altra ingessata, così mi hanno concesso di accudirlo, per dargli da mangiare e lavarlo. Ha addosso una sacca con un peso per far stare ferma la gamba. Ci era stato detto che entro 48 ore lo avrebbero operato, ma così non è stato".

Stessa sorte per la quarantunenne che, scivolando al lavoro, si è rotta il femore. La chiamata al 118 e la corsa all'ospedale per i primi soccorsi: per lei, invece, codice giallo. "E' arrivata lunedì con la frattura - racconta a PalermoToday la parente di G.A. -. Dopo essere stata in barella per due giorni, ieri mattina la manovra e il ricovero in reparto, ma solo perché si era liberato un posto nella stanza femminile. Adesso ha delle piaghe e sta soffrendo, siamo in attesa dell'intervento".

Adesso l'attesa e la preoccupazione dei familiari. Secondo il piano esiti nazionale di Agenas, infatti, le fratture al femore andrebbero operate entro le 48 ore. Garantire un intervento chirurgico tempestivo entro due giorni, infatti, potrebbe fare la differenza. Tra gli unici ospedali in Italia a raggiungere questa performance c'è solo l'Umberto I di Siracusa che consente, a chi viene ricoverato per una frattura al femore, di essere operato entro le 48 ore dall'ospedalizzazione. Secondo Agenas, però, nessun ospedale palermitano riesce a garantire questi tempi.