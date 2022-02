"Campi di concentramento per i no vax": la frase choc di un dirigente medico palermitano

“Se ne avessi la possibilità e l’autorità mi prodigherei per creare per i no vax campi di concentramento”. La frase choc è apparsa questa mattina in un commento sulla piattaforma social Linkedin ed è firmata da Fausto Di Marco, dirigente medico degli ospedali riuninti Villa Sofia-Cervello. A denunciarlo è la deputata europea Francesca Donato. “Trovo inammissibile e indecente - afferma Donato - che un medico parli in questa maniera di uomini e donne che hanno scelto liberamente di non vaccinarsi".

Il post e il commento di Di Marco nel frattempo sono spariti dal social network per professionisti. "Segnalerò ugualmente la vicenda all'Ordine dei medici perché - continua l'europarlamentare - soggetti di questo tipo stiano lontani dai nostri ospedali”. Nella frase incriminata che ha scandalizzato gli utenti Linkedin il medico palermitano etichettava anche i no vax come “animali” e chiosava il suo post scrivendo: “creerei per loro anche dei forni per tenerli al calduccio”.