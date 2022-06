Frane, Musumeci: "A Polizzi Generosa metteremo in sicurezza il centro abitato"

"Interveniamo a Polizzi Generosa per portare a termine la messa in sicurezza dell’abitato, dopo anni di attese e rinvii". Così il governatore Nello Musumeci, alla guida della Struttura commissariale, commentando il finanziamento di lavori nella zona sud est della cittadina delle Madonie, alle prese con una antica problematica di frane.

"Il governo regionale - dice Musumeci - in questo come in tanti altri casi, mette mano alle risorse utili a garantire la piena e sicura fruibilità di intere porzioni di territorio e la salvaguardia della pubblica incolumità. Proseguiamo senza sosta nell’opera di contrasto al dissesto idrogeologico, rispettando la tabella di marcia fissata".

L’importo stanziato è di un milione e 630 mila euro che permetteranno di risolvere una volta e per tutte le criticità nell’area di via Di Giovanni, in direzione Scillato. E’ proprio quì, infatti, che si sono registrati cedimenti del terreno dovuti a infiltrazioni d’acqua piovana, con danni alla pavimentazione stradale e rischi per gli edifici presenti nel sito. Tra le soluzioni tecniche previste dal progetto esecutivo, opere di contenimento - paratia di micropali con cordolo di collegamento in sommità - e interventi di ingegneria naturalistica in grado di agevolare la tenuta del versante.