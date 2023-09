I 150 anni di Franca Florio, un francobollo speciale in onore della nobildonna palermitana

Un francobollo commemorativo per Franca Florio, in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Ad emetterlo, oggi (28 settembre) è il ministero delle Imprese, attraverso Poste italiane. Il valore è di 1,25 euro ed è stato tirato in 250.020 esemplari.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è stato realizzato dal centro filatelico della Zecca.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto "Ritratto di Donna Franca Florio" realizzato da Giovanni Boldini e conservato a Palazzo Mazzarino di Palermo, dimora nobiliare del centro storico della città ed è una delle immagini più iconiche di Donna Franca. A completare il francobollo le legende "FRANCA FLORIO" "1873-1950", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile allo sportello filatelico dell'ufficio postale di Favignana.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili negli uffici postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro.