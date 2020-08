Francese fermato in aeroporto: hashish e marijuana nascosti nel deodorante

Operazione dei finanzieri della compagnia di Punta Raisi in servizio all’aeroporto, che insieme ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno fermato - grazie anche all’impiego dell’unità cinofila Ugo - un cittadino francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi e trovato in possesso, complessivamente, di circa 24 grammi di sostanze stupefacenti.

In particolare, il passeggero - partito da Parigi con amici per trascorrere le vacanze in Sicilia - è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana nascosti nel proprio bagaglio personale all’interno di un deodorante stick.

Per questo motivo il passeggero è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata. "L’attività di servizio - concludono dal comando - si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio assicurata dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che attraverso gli spazi doganali interessano il territorio nazionale".

