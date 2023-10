Va a Padova per una visita militare e non torna più, scomparso quarantenne tifoso del Palermo

E' partito per Padova per una visita all'ospedale militare, sarebbe dovuto tornare a Palermo in treno da Venezia, ma dal 3 ottobre di lui non si hanno più notizie. Sono giorni di apprensione per la famiglia di Francesco Nabla, 40 anni, in forza nell'Esercito, ma da qualche tempo in malattia.

Preoccupati sono anche numerosi tifosi del Palermo che condividono con Nabla la stessa passione per il club di viale del Fante e che hanno iniziato a far girare sui social un annuncio con l'obiettivo di ritrovare "Mezzochilo", così com'è conosciuto tra i sostenitori e fra gli "Emigrati rosanero", gruppo di fan del quale fa parte.

Nabla, dopo essere stato a lungo in servizio a Cuneo, era stato trasferito in una località sul lago di Garda dove però non era mai praticamente stato per motivi di salute. Da due anni, infatti, era tornato a vivere a Villabate con la sua famiglia. All'inizio di questo mese era stato dunque chiamato per la visita medica nel capoluogo patavino.

"Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri di Villabate lo scorso 8 ottobre", riferisce la sorella Antonina Nabla. "E' vero che Francesco avrebbe dovuto prendere il treno da Venezia, ma abbiamo ricevuto delle segnalazioni di persone che sostengono di averlo visto fino a lunedì 9 alla stazione di Padova". Ed è anche per questo che la famiglia si augura che gli appelli arrivino fino in Veneto. Chiunque dovesse avere notizie dello scomparso può contattare il 327.1092331.