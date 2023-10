Sospiro di sollievo, ritrovato il tifoso del Palermo che era scomparso

Sospiro di sollievo per i familiari di Francesco Nabla, il 40enne palermitano in forza nell'Esercito, che risultava scomparso dal 3 ottobre. "E' stato ritrovato dai carabinieri a Padova - dice la sorella a PalermoToday -. Abbiamo ricevuto la conferma pochi minuti fa. Per fortuna Francesco sta bene".

Nabla - chiamato "Mezzochilo" da numerosi tifosi del Palermo che condividono con lui la passione per il club rosanero - era partito per Padova per una visita all'ospedale militare. Sarebbe dovuto tornare a Palermo in treno da Venezia, ma nove giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce.

Il 40enne, dopo essere stato a lungo in servizio a Cuneo, era stato trasferito in una località sul lago di Garda dove però non era mai praticamente stato per motivi di salute. Da due anni, infatti, era tornato a vivere a Villabate con la sua famiglia. All'inizio di questo mese era stato dunque chiamato per la visita medica nel capoluogo patavino. Preoccupati per la sua misteriosa scomparsa, i familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri. "Adesso ci stiamo muovendo per farlo tornare subito in città", ha spiegato la sorella.