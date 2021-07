Francesco Migliazzo eletto nuovo presidente del Gal Madonie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stato eletto per acclamazione il nuovo presidente del Gal Madonie, Francesco Paolo Migliazzo. Il sindaco di Gangi succede a Santo Inguaggiato che ha guidato l’ente dal febbraio 2018. Così come il presidente anche il suo vice Croce Scelfo è stato eletto per acclamazione dal Consiglio di amministrazione che era stato rinnovato nell’assemblea dei soci che si è tenuta lo scorso 9 luglio.

“Nell’esprimere un sentimento di gratitudine nei confronti di tutti i membri del neo eletto Consiglio per la fiducia accordatami - dichiara Francesco Migliazzo - rivolgo un doveroso ringraziamento al presidente e al Cda uscente per il proficuo lavoro svolto che ha portato il Gal Madonie ad essere protagonista anche nella Rete rurale siciliana che accorpa tutti i Gal della Sicilia. Mi accingo a raccogliere questa sfida consapevole dell’importanza e del ruolo che occupa il Gal nello sviluppo e nella promozione del vasto territorio di riferimento. Il nostro primario obiettivo - continua il neo presidente - sarà quello di far emergere idee e sviluppare iniziative, raccogliendo le istanze e dialogando con tutti i principali attori pubblici e privati del comprensorio. Cercheremo di sfruttare tutte le opportunità che si presenteranno con la nuova programmazione e le ingenti risorse comunitarie che contiamo di ottenere. L’intento è quello di rendere il Gal uno strumento che valorizzi le risorse umane, sociali e culturali e non solo quelle economiche. Tengo a precisare - conclude Migliazzo - che il mio mandato e, ovviamente, quello del Consiglio, avrà come filo conduttore la collaborazione e lo spirito di squadra. Con tale auspicio auguro buon lavoro al vice presidente Croce Scelfo ai membri del nuovo CdA e a tutta la struttura amministrativa".

Del Consiglio di amministrazione fanno parte: Davide Bellavia, Silvia Coscienza, Giuseppe Costanza Gaglio, Antonio Farinella, Michele Macaluso, Salvatore Mazzarisi, Antonino Mesi, Claudia Mure, Giovanni Nicolosi.