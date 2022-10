Terza circoscrizione, La Mantia eletto presidente della Commissione sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Francesco La Mantia, consigliere della terza circoscrizione, è stato eletto presidente della Commissione allo sport. "Ringrazio il presidente della terza circoscrizione, Gioacchino Vitale, e i componenti della mia commissione per la fiducia. Mi impegnerò - afferma La Mantia - per portare la cultura dello sport nelle nostre borgate. Lo sport deve essere un motivo di crescita e di aggregazione per tutti. La mia attenzione andrà sopratutto a bambini e ragazzi perché solo col sacrificio, nel cercare di superare i propri limiti, potranno affrontare con più convizione e voglia di mettersi in gioco le problematiche che una società cosi' complessa come quella attuale ci obbliga ad affrontare".