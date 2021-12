Francesco Giambrone nuovo sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma

Francesco Giambrone è il nuovo sovrintendente del teatro dell'Opera di Roma. Esprime grande apprezzamento il sindaco Leoluca Orlando. "Giambrone - dice - ha contributo, in piena sintonia con le indicazioni del consiglio d'indirizzo e con il coinvolgimento di tutte le realtà interne alla Fondazione, a far vivere al Teatro Massimo, anche in tempi difficili di pandemia, una stagione di eccellenza artistica e di straordinaria presenza nella realtà territoriale".

"Non appena verrà formalizzata la nomina di Sovrintendente all'Opera di Roma - aggiunge Orlando - convocherò il consiglio di indirizzo per la designazione del nuovo Sovrintendente che possa proseguire e ulteriormente sviluppare l'ottimo lavoro svolto da Francesco Giambrone".