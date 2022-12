VIDEO | Strage di Capaci, pupi e racconti in ricordo di Francesca Morvillo nell'anniversario della nascita

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e i magistrati dell’ufficio le hanno reso omaggio ricordando l’enorme contributo reso alla giustizia minorile nei suoi 17 anni di servizio come sostituto procuratore

Nell’anniversario della nascita di Francesca Laura Morvillo, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e i magistrati dell’ufficio, le hanno reso omaggio ricordando l’enorme contributo reso dalla stessa alla giustizia minorile, nei suoi 17 anni di servizio come sostituto procuratore.

Da qui l’idea del volume “Pagine di Giustizia Minorile” contenente stralci di alcuni procedimenti da lei seguiti, presentato ieri nella sala baviera del Tribunale per i Minorenni, realizzato con il contributo della Anm, sezione distrettuale di Palermo. Gli atti redatti da Francesca Morvillo sono la testimonianza del suo amore per il diritto e allo stesso tempo sono espressione della sua “cura” per i ragazzi del distretto.

L’anniversario della sua nascita è stato celebrato anche con l’apporto dei ragazzi dell’Ipm che, dopo avere studiato e approfondito la vita di Francesca Laura Morvillo, le hanno reso omaggio con la realizzazione di alcuni manufatti e con una rappresentazione dell’opera dei pupi curata da Angelo Sicilia. E ancora con il contributo del Tribunale per i minorenni, del centro di giustizia minorile e dell’Ussm.