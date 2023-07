La donna morta in ascensore, gli inquirenti: "Nessun black out": disposta l'autopsia

Disposta l'autopsia per Francesca Marchione, la donna di 61 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri nell'ascensore di un palazzo al civico 358 di via Oreto, non lontano dall'incrocio con via Buonriposo. L'incarico sarà conferito nelle prossime ore dalla Procura e con gli accertamenti dei medici legali si potrà chiarire cosa abbia provocato la morte della donna.

Le indagini sono affidate ai carabinieri e dalle prime verifiche compiute emerge che nel condominio ieri non ci sarebbe stato alcun black out. A riferirlo ai militari, sono stati gli stessi residenti. Ora sarà comunque l'Enel a fornire il dettaglio della fornitura dell'energia elettrica nel palazzo e questo potrà sciogliere ogni dubbio su questo aspetto.

A chiamare i vigili del fuoco perché l'ascensore era bloccato tra due piani erano stati i condomini. All'interno era stato però ritrovato il cadavere della donna. Le porte dell'ascensore, secondo una prima ricostruzione, erano aperte e potrebbe essere stato proprio questo - visto che non ci sarebbero evidenze legate alla sospensione di energia elettrica nell'immobile - ad aver bloccato l'elevatore. La donna si è sentita male e istintivamente ha cercato di uscire dall'ascensore? Saranno le indagini a chiarirlo. Così come l'autopsia potrà stabilire da quanto tempo Francesca Marchione era morta quando sono intervenuti i vigili del fuoco.