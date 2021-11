Frana la strada tra Caccamo a Roccapalumba, disagi al traffico

Frana la strada che collega Caccamo e Roccapalumba. Il cedimento è stato registrato ieri pomeriggio e ha interessato un tratto lungo circa 8 metri della statale 285, in contrada Sambuchi. Fortunatamente in quel momento non c'erano veicoli in transito. In attesa che vengano avviati e conclusi lavori dell'Anas sarà possibile circolare a senso unico alternato. "La società mi ha comunicato - ha spiega sui social ad alcuni concittadini il sindaco di Roccapalumba, Rosamaria Giordano - che la strada è aperta e che il tratto è stato delimitato, quindi c'è un restringimento della carreggiata. Pertanto è opportuno procedere con prudenza".