Frana a Portella della Ginestra, San Giuseppe Jato resta senza gas: "Non usate il metano"

Una frana a Portella della Ginestra ha provocato la rottura di una tubatura che porta il metano a San Giuseppe Jato. Mentre i lavori per riparare la condotta sono in corso, il sindaco Giuseppe Siviglia, invita i cittadini a non usare il gas.

"Occorre chiudere i rubinetti del gas per prevenire fughe e possibili scoppi nelle abitazioni - afferma in sindaco - e gli impiegati comunali con i megafoni stanno informando la popolazione. Aspettiamo notizie dalle ditte che stanno riparando le condutture. Lavoreremo senza tregua, fino a quando la situazione non rientrerà nella normalità. Ma è chiaro che il ripristino verrà fatto in maniera graduale".