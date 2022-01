VIDEO | Frana minaccia Polizzi Generosa, case evacuate: crolla un magazzino, le immagini

"Stiamo vivendo un'emergenza straordinaria, un momento drammatico. Siamo in costante contatto con i carabinieri, la polizia municipale e gli enti sovracomunali e monitoriamo la situazione". A dirlo è Gandolfo Librizzi, sindaco di Polizzi Generosa, la cittadina del Palermitano interessata da giorni di un vasto movimento franoso lungo un fronte di circa 150 metri. Diverse case sono state evacuate e un vasto tratto della statale 643 è stato chiuso in via precauzionale.

L'allarme a Polizzi Generosa era scattato sabato pomeriggio quando alcuni cittadini avevano segnalato i primi cedimenti e le prime crepe. Immediati i sopralluoghi. Oggi la situazione è rapidamente precipitata e un magazzino è collassato. Il timore è che a venir giù, in una sorta di effetto domino, possano essere anche le abitazioni limitrofe.

"Una tragedia immane. Già questa sera alcune persone sono state ospitate in una struttura ricettiva, altre si sono sistemate a casa di familiari. Non sappiamo per quanto tempo", dice il primo cittadino. L'instabilità del pendio potrebbe essere stata aggravata dalle piogge degli ultimi giorni oltre che dagli incendi che nei mesi scorsi hanno devastato l'intero territorio comunale.

Già ieri l'Amministrazione comunale aveva invitato alla Regione una richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza. "Anche perché - spiega Librizzi - come Comune non abbiamo la capacità finanziaria per affrontare un'emergenza di questa portata. Al dipartimento di Protezione civile abbiamo chiesto di farsi carico di tutti i provvedimenti conseguenti alla gestione attuale dei fabbricati interessati dalla frana". Firmata anche un'ordinanza di preallerta per tutti i cittadini che abitano sopra la via Collesano, alle spalle degli immobili interessati dal crollo. "Siamo pronti a firmare un'ordinanza di sgombero se necessario anche per loro. Niente è lasciato al caso. L'obiettivo è garantire la sicurezza e l'incolumità dei miei concittadini", conclude il sindaco.