Frana di Pietralunga, ecco il progetto per l’intervento sulla SP4 San Cipirello-Corleone

E' stato inviato all’assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti il progetto esecutivo di 5.350.000 milioni per l’intervento sulla Strada provinciale 4 San Cipirello-Corleone riguardante la frana di Pietralunga. Si tratta del terzo progetto che la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo ha redatto su questa strada.

"Ricordiamo - spiegano dagli uffici dell'ex Provincia - che il primo che interessa 14 chilometri di strada da Corleone alle frane, e il secondo che interessa la prima frana, sono stati già redatti e trasmessi da tempo. Ai fini della risoluzione dei problemi è stata determinante la collaborazione tra la Città Metropolitana di Palermo e il Ministero delle Infrastrutture, il Comune di Corleone e l’Assessorato Regionale Infrastrutture". In modo particolare la collaborazione è stata attivata per gli interventi riguardanti le strade di Piana degli Albanesi Sp95 e Sp34, finanziate con le somme del Patto per il Sud, su cui incombeva la minaccia del definanziamento.

"Si sottolinea inoltre - si legge in una nota - che il 12/10/2020 i progetti esecutivi redatti dai tecnici della Direzione Viabilità sono stati consegnati al Sindaco di Piana degli Albanesi, che si è offerto di portarli personalmente al competente Assessorato Regionale, seguendo l'esempio dato dal Sindaco di Corleone per i progetti della SP4. L'ottima intesa raggiunta con l'avvio di tale collaborazione non dovrebbe penalizzare gli altri interventi programmati con il Patto per il Sud, riguardanti la Sp42 e la SP1, per le quali era stato palesato la pericolo incombente del definanziamento. Ricordiamo infatti che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha chiesto, con nota inviata all’Assessore alle Infrastrutture, di desistere dal definanziare le suddette opere, atteso che sulla Sp42 la Città Metropolitana di Palermo con il bilancio 2019 ha stanziato i soldi per fare i sondaggi geognostici e con il bilancio 2020 ha previsto le somme per affidare la progettazione all'esterno. Per quanto riguarda invece la Sp1 il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, Dott. Maurizio Croce, ha aggiudicato la progettazione esecutiva dei lavori del primo lotto, e solo dopo la definizione di tale progetto, la Città Metropolitana di Palermo potrà avviare la progettazione del secondo lotto".

Così Salvatore Pampalone, responsabile Direzione Viabilità della Città Metropolitana: “Il Sindaco Orlando, i Sindaci dei Comuni interessati -Monreale, Montelepre, Torretta, Partinico, Piana degli Albanese, Corleone - e l'Arcivescovo di Monreale Mons. Michele Pennisi auspicano una proficua e fattiva collaborazione fra gli Enti ai fini della risoluzione dei problemi della viabilità della ex Provincia. In particolare, ci si auspica di evitare di bloccare ciò che è stato programmato per non rendere vani gli sforzi profusi ed avviati per il completamento delle progettualità".

