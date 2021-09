Paura a Trappeto: frana costone vicino alla spiaggia, lido Casello isolato per ore

Paura ieri pomeriggio a Trappeto dove si è verificata una frana. A cedere una parte del costone roccioso che fiancheggia l'unica strada che permette di accedere alla spiaggia del lido Casello. Impossibile transitare per oltre un paio di ore. Per fortuna, al momento del crollo, non passava nessuno quindi non ci sono stati feriti. "Siamo quasi a fine stagione - dichiara a PalermoToday il sindaco Santo Cosentino - quindi in spiaggia c'è meno affollamento, anche per questo forse non passava nessuno". Sul posto sono intervenuti la protezione civile, la polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, oltre ai tecnici e agli amministratori del Comune.

"Non si conosce la causa della frana ma - continua Cosentino - si presuppone che le forti piogge dei giorni scorsi abbiamo inciso sull'accaduto. Una parte del costone, quella vicino al parcheggio, vogliamo ricordarlo è stato messa in sicurezza diversi anni fa".

Una parte della terra e dei massi finiti sulla carreggiata intorno alle 18.30 sono stati rimossi e i bagnanti hanno potuto lasciare lo stabilimento balneare. Il sindaco Santo Cosentino ha poi deciso di chiudere temporaneamente la strada per mettere al sicuro da altri eventuali cedimenti residenti e turisti emanando, in serata, un'apposita ordinanza. Stop anche al traffico ferroviario fino alle 22 di ieri sera circa, poi la circolazione è ripartita.

"Speriamo - aggiunge il primo cittadino - che ci sia la possibilità di aprire presto un varco per far sì che le persone possano continuare ad andare al mare in sicurezza ma potranno stabilirlo sono i tecnici dopo una perizia accurata. Ci auguriamo - conclude Cosentino - che già oggi possano raggiungere il nostro Comune per fare un primo sopralluogo e capire se ci sono le condizioni per farlo".