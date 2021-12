C'è una frana, il comune di Caccamo rimane senza acqua

C'è una frana e un paese intero rimane senza acqua. Succede a Caccamo. "L'Amap - fanno sapere dagli uffici dell'azienda acquedotti - è stata informata dalla società Siciliacque del fatto che una frana in contrada Croce ha danneggiato una tubatura e che pertanto oggi e domani non sarà in grado di rifornire la rete idrica del paese, gestita da Amap".

"La stessa Siciliacque - prosegue la nota - ha informato che i lavori di riparazione sono già stati avviati e che l'alimentazione della rete dovrebbe riprendere domani mattina. Salvo ulteriori imprevisti, la distribuzione idrica a Caccamo sarà ripresa dal pomeriggio di domani. Eventuali ulteriori informazioni saranno disponibili tramite il sito aziendale www.amapspa.it".