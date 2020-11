Orlando svernicia la Lamborghini: "Rimuovete ogni immagine di Palermo dai vostri spot"

Il sindaco Leoluca Orlando ha chiesto la rimozione "di ogni immagine della città di Palermo" dalla pubblicità della Lamborghini che è stata realizzata dalla fotografa Letizia Battaglia e che in questi giorni ha suscitato polemiche. Nella campagna pubblicitaria si vede la famosa automobile giallo ritratta in alcuni luoghi tipici di Palermo, come piazza Pretoria o davanti al mare, e accanto alcune ragazzine, secondo alcuni troppo piccole.

"Il Comune di Palermo - dice Orlando - ha autorizzato una campagna della Lamborghini, il cui contenuto era stato presentato come 'un grande progetto fotografico a finalità culturale e sociale per celebrare le bellezze d'Italia, esaltandone le qualità e l'identità competitiva attraverso le sue 20 regioni e non aveva ricevuto prima né ha ricevuto dopo alcuna informazione dettagliata sull'effettivo contenuto della campagna di cui ha appreso solo ieri tramite i social network".

Poi Orlando ha concluso: "Non posso quindi che chiedere alla Lamborghini l'immediata sospensione della campagna, rimuovendo ogni immagine della città di Palermo".