Foto Lamborghini con le bambine: rimossi gli scatti dalla pagina Facebook

Dopo le polemiche social sugli scatti firmati dalla fotografa Letizia Battaglia che immortalavano una Lamborghini con accanto due bambine, adesso è arrivata la decisione del marchio automobilistico che ha rimosso le immagini sotto accusa dalla propria pagina Facebook.

Proprio ieri era arrivata la presa di posizione del sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino aveva chiesto "l'immediata sospensione della campagna, rimuovendo ogni immagine della città di Palermo". "Ogni angolo di Palermo - aveva spiegato sui social la casa automobilistica - ha la sua importanza. Racconta la storia di una città come una bambina piena di speranze e sogni". Una visione, però, che non aveva convinto molti, finendo per suscitare un vespaio di polemiche.