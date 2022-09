Piera Aiello posta foto Falcone e Borsellino con slogan, l'autore: "No a uso per propaganda politica"

La celebre fotografia che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scattata dal fotografo palermitano Tony Gentile, finisce al centro di una polemica tra lo stesso autore dello scatto e Piera Aiello, che proprio quando Borsellino era in vita diventò collaboratrice di giustizia, insieme alla cognata Rita Atria.

Oggi deputata del Gruppo Misto e candidata alla Camera con Unione popolare di De Magistris, Aiello ha pubblicato sui social un volantino elettorale con l'immagine dei due magistrati uccisi dalla mafia e la frase "...la verità vive... Una vita contro la mafia", provocando la reazione del fotografo Gentile. "Non mi interessa chi siano i candidati di turno ma Falcone e Borsellino non devono essere tirati per la giacchetta da nessuno - ha scritto Gentile su Facebook -. Un fondo viola sarebbe stato sufficiente per un volantino elettorale. Io ho già diffidato tutti i partiti dell'arco costituzionale dall?uso di questa foto per fini di propaganda politica e continuerò a farlo per difendere prima di tutto i due uomini in questione e poi la mia opera".

Aiello ha successivamente rimosso l'immagine. "Ieri - ha spiegato - sono stata attaccata per una foto di Falcone e Borsellino che utilizzo da sempre come copertina di Facebook. Un?immagine bellissima e molto nota, alla quale pochi giorni fa ho soltanto aggiunto una frase e cambiato grafica e colore. Qualcuno, però, ha pensato bene (e in malafede), di chiedere un parere all?autore dello scatto, il quale giustamente, non conoscendo a fondo le circostanze, ha diffidato chiunque dall?usare la foto a fini elettorali. Peccato che quell?istantanea sia la mia copertina da anni e non è mai stata oggetto di critiche in passato. Nessuno ha avuto nulla da dire durante tutta la legislatura e neanche quando ho sostenuto De Magistris per le regionali in Calabria. Come mai si decide di porre il problema soltanto adesso?".

"Ricordo ancora una volta - ha aggiunto Aiello - che Borsellino è il giudice che mi ha convinto a diventare testimone di giustizia, mi ha protetta e mi ha reso la donna che sono. Dal giorno in cui sono stata eletta, non ho fatto altro che lottare in Parlamento per difendere i valori che mi ha trasmesso - continua - Per evitare polemiche, comunque ho sostituito la foto. Ma rivendico ogni parola che ho pronunciato su Borsellino, ogni post nel quale ho parlato di lui e in cui l?ho ricordato con una sua immagine. Non c?è limite alla malafede e alla slealtà di chi conduce campagne elettorali cercando soltanto di screditare e delegittimare l?avversario. Ma sono tranquilla, la mia storia parla per me, chi mi attacca ha semplicemente paura".