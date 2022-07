Crisi Orchestra sinfonica siciliana, incontro tra il presidente dell’Ars Micciché e i sindacati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi i rappresentanti sindacali del comparto dello spettacolo di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e FIALS CISAL, sono stati ricevuti dal presidente dell’ARS, l’onorevole Gianfranco Miccichè. Nel corso dell’incontro sono state esposte le criticità che ultimamente stanno caratterizzando la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, criticità di natura politico-gestionale, economico-finanziario, occupazionale e strutturale.

“Il Presidente, che si è mostrato molto sensibile alle questioni della FOSS, ha rassicurato i segretari provinciali in merito al rientro del taglio di quasi 300.000 euro in sede di bilancio e sul blocco delle assunzioni che attualmente impedisce di procedere con i concorsi, fondamentali a rafforzare una pianta organica oramai sin troppo carente – spiegano le sigle sindacali - si è, inoltre, preso un impegno reciproco per porre le basi per un progetto che rilanci il futuro della FOSS sia in termini prodotto artistico che di immagine, iniziando con la ricomposizione del principale organismo statutario qual è il cda e la nomina di un direttore musicale di alto livello. Esprimiamo, inoltre, preoccupazione in merito al calo degli abbonamenti, nonostante i protocolli consentano di riempire i teatri al cento per cento dei posti”, concludono le sigle sindacali.