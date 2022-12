La protesta dell'Orchestra sinfonica prima del concerto di Capodanno, Schifani: "Affronteremo i problemi"

"Ho appreso in queste ore, tramite l’assessore allo Spettacolo, dei disagi e dei motivi della protesta intrapresa dai lavoratori della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. E' mia intenzione aprire una interlocuzione con i vertici della Foss e con i sindacati per affrontare in maniera concreta i problemi che affliggono questa istituzione culturale di alto lignaggio e che dà lustro al mondo artistico siciliano. Assumo l’impegno di cercare soluzioni possibili, compatibilmente con le norme e con le risorse esistenti".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla manifestazione indetta dai sindacati per domani, davanti al teatro Politeama, prima dell’inizio del concerto di Capodanno. Con questa protesta, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal intendono esprimere il loro dissenso nei confronti della gestione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

I lavoratori chiedono le dimissioni immediate del commissario, del sovrintendente, e del direttore artistico, sollecitando a chi di competenza il ripristino degli organi statutari. "La governance della Fondazione - hanno spiegato i sindacati - ha da tempo hanno perso ogni contatto con la vita reale dell’orchestra. In due anni di commissariamento nessuna energia è stata spesa per creare le condizioni per dotare tutta la Fondazione di una pianta organica stabile e completa, che aprisse le porte alla stabilizzazione dei tanti precari storici e desse un giusto riconoscimento a chi da anni svolge mansioni non adeguate ai loro livelli".