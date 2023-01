Orchestra sinfonica, botta e risposta tra Foss e sindacati sull'adesione allo sciopero

Scontro sul numero di partecipanti allo sciopero dei lavoratori della Foss (Fondazione orchestra sinfonica siciliana) indetto dalle organizzazioni sindacali. Per la fondazione si è trattato di un flop, mentre i sindacati rivendicano un'alta percentuale di adesioni.

"Indetto senza alcuna assemblea dei lavoratori e con un'azione unilaterale dei sindacati, conseguente alla proclamazione dello stato di agitazione, lo sciopero che ha portato alla cancellazione dei due concerti previsti venerdì 27 e sabato 28 gennaio ha visto una partecipazione scarsissima di lavoratori: 32 su 132 (tra stabili e scritturati). E la percentuale non cambia se si considerano solo i lavoratori stabili", comunica la Foss in una nota, nella quale si parla di "flop dello sciopero e grande agitazione tra i lavoratori - molti dei quali hanno dichiarato di aver disdetto la propria tessera sindacale - che non condividono un'azione che ha portato alla cancellazione di due importanti concerti della stagione, con l'eccezionale presenza a Palermo di uno dei più grandi violinisti del mondo, il Maestro Gidon Kremer. La gran parte dei lavoratori, oltre il 75%, non condivide evidentemente le motivazioni addotte dai sindacati e non prende parte agli scioperi. Alle 21 di venerdì sera decine di professori e professoresse dell'orchestra si sono regolarmente recate in teatro, firmando la loro non adesione".

Per le sigle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal, invece, l'adesione allo sciopero "è stata indubbiamente massiccia tra i professori d'orchestra a tempo indeterminato iscritti alle quattro sigle sindacali, mentre per i lavoratori precari la percentuale si abbassa notevolmente a causa - probabilmente - delle ripetute 'pressioni' da parte della direzione nei confronti dei più deboli, proprio di coloro i quali invece il sindacato chiede un investimento per il loro futuro e dunque dell'Orchestra".

fonte Dire