Forza posto di blocco, sperona volante e prende gli agenti a calci e pugni: arrestato

La polizia di Avellino ha arrestato, in flagranza di reato, un palermitano di 29 anni per i reati "di minacce e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, detenzione di oggetti atti ad offendere e rifiuto alla sottoposizione all’accertamento alcolemico tossicologico". L’uomo, a bordo della propria Alfa Romeo, nonostante l'alt imposto dalla polizia a un posto di blocco per un controllo, si è dato a una precipitosa fuga accelerando con una brusca manovra.

"Mentre stava per essere raggiunto dalla pattuglia che si era messa all’inseguimento - dicono dalla polizia - il 29enne ha gettato dal finestrino una mazza da baseball, successivamente recuperata, ed invertendo improvvisamente il senso di marcia, ha investito deliberatamente l’auto della polizia, nel tentativo di sfuggire al controllo. Bloccato dagli agenti il palermitano ha mostrato un evidente atteggiamento aggressivo, e dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e tossicologico, ha minacciato di morte gli agenti, per poi passare alle vie di fatto aggredendoli con calci e pugni".

Immobilizzato con non poche difficoltà è stato portato in commissariato. A conclusione degli accertamenti, il giudice successivamente ha convalidato l’arresto applicando per il 29enne la misura dei domiciliari.

fonte AvellinoToday