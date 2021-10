Brancaccio, lavori allo svincolo autostradale: c'è l'accordo con la società che gestisce il Forum

Che sia questa la volta buona per l'apertura dello svincolo autostradale di Brancaccio? L'interrogativo è d'obbligo, visto che le opere di urbanizzazione nell'area che circonda il contro commerciale Forum sono attese da anni. Leggasi incompiute. Ieri la Giunta comunale ha compiuto un piccolo passo in avanti, deliberando lo schema di convenzione con la Multi Veste Italy 4 srl, la società che gestisce il centro commerciale. per il completamento dello svincolo autostradale e delle altre opere di urbanizzazione e per la razionalizzazione delle strutture polifunzionali nell’area di Brancaccio.

Multi Veste Italy 4 srl realizzerà una serie di lavori a scomputo degli oneri concessori: le rampe dello svincolo autostradale lato mare e relativi impianti connessi; il verde nel Baglio Sant'Anna; il parcheggio lato ferrovia (P2) con impianto di illuminazione, arredo a verde e viabilità; manutenzione e ripristino sede stradale (circa 70 metri), impianti d'illuminazione e caditoie in via Galeano; manutenzione della sede stradale e accesso al futuro parcheggio, lato Villabate (circa 180 metri).

"Ora è la volta del Consiglio comunale, che ha competenza deliberativa e avrà il compito di definire l’iter" dice l'assessora alle Attività Economiche, Cettina Martorana, rammentando gli incontri che si sono tenuti con i componenti della quarta commissione consiliare: "Esprimo apprezzamento per il superamento di questo ulteriore step: la presa d'atto di tale convenzione da parte della Giunta formalizza un’importante occasione di cooperazione tra istituzioni e imprese. Al termine dei lavori la città godrà di una maggiore viabilità e della riqualificazione dell'area dello svincolo del Forum".