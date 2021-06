Auto di Formula 1 in città: Foro italico chiuso e il traffico va in tilt dalla stazione a via Sampolo

Malgrado la sospensione della Ztl, le riprese del video teaser "From Sicily to Monza" bloccano letteralmente la circolazione di auto e camion in tutto il centro. Spostamenti impossibili anche per i mezzi di soccorso e disagi a mai finire. Comune sotto accusa per la gestione della viabilità. L'assessore Catania a PalermoToday: "Caos conseguenza di una scelta turistica"

Mentre le auto da Formula 1 sfrecciano al Foro italico, i palermitani restano imbottigliati nel traffico sotto il sole cocente: dalla stazione centrale fino in via Sampolo, passando per via Roma, via Libertà, via Crispi e piazza Giachery, da stamattina alle 8 è tutto un "tappeto" di macchine. E non è stata risparmiata nemmeno la zona dell'università: auto incolonnate anche in corso Re Ruggero e piazza Indipendenza. A mandare letteralmente in tilt la circolazione le riprese del video teaser "From Sicily to Monza".

Non è bastata la sospensione della Ztl, decisa dall'amministrazione comunale alla luce della chiusura della "marina", per dare respiro alla viabilità. In poco tempo le strade si sono saturate di automobili e camion, rendendo impossibile gli spostamenti anche in zone abbastanza lontane dal Foro italico. Decine le persone rimaste per ore in attesa di un autobus alle fermate; completamente bloccate le corsie di emergenza, con le aumbulanze e i mezzi di soccorso costretti ad incolonnarsi nel traffico. Un delirio, a cui fanno da contraltare le immagini delle monoposto Red Bull impegnate nelle riprese video fino alle 13.

Se l'iniziativa, a carattere promozionale, sulla carta è uno spot positivo per Palermo; non si può non sottolineare il fallimento della gestione della viabilità da parte del Comune. La domanda sorge spontanea: perché non scaglionare le riprese nei giorni festivi, quando ci sono meno auto per strada, anziché concentrarle una dietro l'altra?

"Come ampiamente prevedibile - dichiara la consigliera Marianna Caronia - stamattina mezza città è letteralmente paralizzata, con decine di migliaia di persone bloccate nelle loro auto sotto il sole cocente. La folle e scriteriata decisione di chiudere il Foro italico in un giorno lavorativo non poteva avere che questa conseguenza, ma ovviamente l'assessore Catania non si pone i problemi dei cittadini normali, chiuso nella sua ignoranza e arroganza. Vergogna! Ancora di più oggi dobbiamo impegnarci perché Catania e Orlando siano al più presto cacciati da Palazzo delle Aquile".

"Oggi sulla nota app di Google per le indicazioni stradali, le vie di Palermo sono colorate di marrone, la colorazione più 'grave' del rosso che indica la paralisi totale del traffico". Lo rilevano Igor Gelarda ed Elisabetta Luparello, rispettivamente capogruppo della Lega in Consiglio e responsabile dei giovani del Carroccio. "Ancora un record mondiale per Catania e Orlando - sottolineano i due esponenti leghisti - dopo quello del cimitero con mille bare a deposito. Persino un bambino avrebbe potuto prevedere quello che sarebbe successo e che il blocco del Foro italico avrebbe dovuto essere fatto solo in un giorno festivo, ma ancora una volta l'assessore Catania e il sindaco dimostrano di vivere sulla luna. Un motivo in più affinché al più presto il Consiglio comunale voti la sfiducia e li mandi a casa".

L'assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania, contattato da PalermoToday, si limita a dire che "il traffico è la conseguenza di una scelta turistica".

Articolo aggiornato alle 11,33 con dichiarazione dell'assessore Giusto Catania