Luci sul mare e traffico impazzito, Orlando accende i nuovi lampioni in un Foro Italico "paralizzato"

Luci sul mare e traffico impazzito. In un Foro Italico paralizzato da tir e automobili, che procedono a passo di lumaca, il sindaco Leoluca Orlando accende il nuovo impianto d'illuminazione realizzato dal Comune e finanziato con 3,5 milioni di euro del Pon Metro. Si tratta di 144 lampade a Led che si estendono dall'Istituto di Padre Messina fino a piazza XIII Vittime: apparecchi di ultima generazione che permetteranno un considerevole risparmio energetico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’intervento - si legge in una nota del Comune - ha comportato il rifacimento degli impianti esistenti nell’area della Cala e l'adeguamento alle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni climalteranti. Si tratta del primo impianto realizzato in città che propone soluzioni tecnologiche in coerenza con il paradigma della Smart City: pali "intelligenti" abilitanti wi-fi, sistemi di videosorveglianza, Internet of Things per il monitoraggio ambientale".

Per il sindaco "si tratta di un importante passo in avanti per aumentare la vivibilità e l'attrattività anche internazionale di Palermo in una delle zone più belle della città. Questo nuovo intervento conferma la grande attenzione da parte dell'amministrazione comunale al tema della riduzione dei consumi e del miglioramento complessivo dell'illuminazione pubblica in città. E' un impianto smart, il primo in città, tra i più efficienti sotto il profilo della sicurezza, del risparmio e della resa luminosa".