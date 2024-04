Formazione professionale, Messina (Ugl): "Settore in grave crisi, l’assessorato revochi la licenza a chi non rendiconta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La mancata erogazione degli acconti per le attività in conclusione e il ritardo nella pubblicazione degli avvisi per i quattro anni e il triennio 2024/2027 sta creando gravissimi disagi alla formazione professionale in Sicilia. Continua a non convincerci la raccomandazione dell’assessore, indirizzata a tutti gli enti, di rendicontare i fondi presi in passato e per i quali sono state notificate le diffide. Dopo questa grave osservazione si assuma la responsabilità di sospendere i finanziamenti a coloro che non sono in regola con le rendicontazioni, scoprirà che è stato male informato e che non è questo il tema”. Lo scrive in una nota Giuseppe Messina, responsabile formazione professionale dell’Ugl Scuola Sicilia.

“Nel settore dell’istruzione e formazione professionale - spiega Messina - gli enti per l’anno scolastico formativo 2023/2024, ai sensi della legge 14 dicembre 2019, numero 23, hanno responsabilmente avviato a settembre le attività senza aver visto ad oggi un euro e anticipando le risorse necessarie per garantire agli allievi, minori che vivono condizioni di fragilità, in assolvimento dell’obbligo scolastico e in molti casi in dispersione, il materiale scolastico e le attrezzature necessarie alle attività teorico-pratiche. E’ davvero paradossale – sostiene l’Ugl - che l’attenzione della politica per il settore sia alta quando si tratta di abrogare le norme che garantivano pluralità e democrazia, cancellando l’obbligo di assunzione, in una terra affamata di lavoro. Mentre se c’è da gestire le scadenze e garantire le immense risorse finanziarie disponibili, la politica sembra dimenticare, palleggia, fa melina con la conseguenza di stritolare gli enti con i ritardi nell’erogazione delle quote di finanziamento o nella pubblicazione degli avvisi pubblici per la continuità dell’attività formativa erogata".